Son Dakika Haberleri: Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

6 saat önce

Samsun'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]

Samsun'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğu ileri sürülen Irak uyruklu 4 şüpheliyi Atakum ve İlkadım ilçelerinde yakalayarak gözaltına aldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:42 Kaynak: İHA
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