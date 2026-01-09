Samsun'da DEAŞ Propagandası Yapan Şahıs Serbest Bırakıldı - Son Dakika
Samsun'da DEAŞ Propagandası Yapan Şahıs Serbest Bırakıldı

Samsun\'da DEAŞ Propagandası Yapan Şahıs Serbest Bırakıldı
09.01.2026 16:59
Samsun'da DEAŞ propagandası yaptığı iddia edilen O.A. adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Samsun'da sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ'ın propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Vezirköprü ilçesinde O.A. (26) adlı inşaat işçisine yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelinin sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen O.A., yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

