Samsun'da "fayton bisikletler" ile çevreci geziler başladı - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesince hizmete sunulan 4 kişilik fayton bisikletler vatandaşlardan ilgi gördü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, fayton bisiklet uygulamasıyla ailelerin Batı Park Yürüyüş Yolu'nda kilometrelerce uzunluğundaki sahili rahatça gezebildiği, ebeveynleri ile bisiklete binmenin keyfini yaşayan çocuklar ve özellikle yürümekte zorlanan yaşlıların ise hizmetten memnun oldukları vurgulandı.

Açıklamada, bisikletin eğlence ve spor amacının yanı sıra bir ulaşım aracı olarak da kullanımının teşvikine işaret edilerek, "Samsun Büyükşehir Belediyesi sağlıklı ve çevreci bir ulaşımı, tüm bisikletseverlerin hizmetine sundu. Büyükşehir Belediyesi iştiraki Anakent Şirketi tarafından yürütülen aile bisikleti hizmeti ile vatandaşlar deniz manzarası eşliğinde sahilin keyfini sürüyor." ifadelerine yer verildi.

Fayton bisikletlerin aynı anda 4 kişiyi taşıyabildiği ifade edilen açıklamada, özellikle ebeveynlerin çocukları ile birlikte kilometrelerce uzunluğundaki sahili rahatça gezebildiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Batıpark Gokart Tesis Sorumlusu Zübeyir Koç, aile bisikletlerinin 1 Haziran itibarıyla hizmete alındığını belirterek, "Fayton bisikletlere vatandaşlarımızın ilgisi büyük oldu. Şu an 10 adet aile bisikletimiz var. 15 adet daha gelecek. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımıza güzel bir hizmet vermeye çalışıyoruz. İlginin olması da ayrıca bizleri mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Fayton bisiklet hizmetine özellikle hafta sonu ilginin daha da arttığını belirten Koç, "Kiralamak isteyen vatandaşlarımız, çoğu zaman burada uzun kuyruklar oluşturuyor. Yoğun talep üzerine bisiklet sayımız da önümüzdeki günlerde artacak. Yeni bisikletlerimiz gelecek. Aile bisikletlerimiz 30 dakika ve 1 saatliğine kiralanıyor. Vatandaşlarımız bisiklet sürerek hem spor yapmış hem de sahilin keyfini sürmüş oluyor." değerlendirmesinde bulundu.