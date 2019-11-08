Son Dakika Haberleri: Samsun'da FETÖ'den 5 kişi adliyede
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da FETÖ'den 5 kişi adliyede

Samsun'da FETÖ'den 5 kişi adliyede

7 saat önce

Samsun merkezli Ladik ilçesi ve Ankara'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da FETÖ'den 5 kişi adliyede, System.String[]

Samsun merkezli Ladik ilçesi ve Ankara'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun merkezli Ladik ilçesinde ve Ankara'da önce gün sabah operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında ByLock kullandıkları tespit edilen, meslekten ihraç edilen öğretmen, üniversite öğrencisi, esnaf ve örgüte müzahir kurumlarda SGK kaydı olan toplam 8 kişi gözaltına alındı. Dün Samsun Adliyesine sevk edilen 3 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 kişi ise bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Ankara, Samsun, Ladik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:48 Kaynak: İHA
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