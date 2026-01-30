Samsun'da Fuhuş Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, Atakum ilçesindeki bir masaj salonuna operasyon düzenledi.

İşletmede denetim yapan ekipler, masöz olarak çalışan S.S. (36) ve E.C'nin (38) para karşılığı fuhuş yaptığını tespit etti.

Operasyonda gözaltına alınan Ö.D. (26), S.S. ve E.C. ile iş yeri sahibi A.Y. (25) emniyete götürüldü.