TEKNOFEST'te birinci olan "YİĞİDO" takımı, savunma sanayisini hedefliyor

Samsun'da gerçekleştirilen TEKNOFEST 2022'de "Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması - İleri Kategori" aşamasında birinci olan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin "Tradens" isimli yük taşıma robotunun, savunma sanayisinde kullanılması hedefleniyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, TEKNOFEST'te birincilik ve üçüncülük elde eden takımları Senato Salonu'nda kabul ederek ödüllendirdi.

Yıldız, TEKNOFEST'te iki takımla yarışmalara katıldıklarını ve alınan sonuçların kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Yarışmada birincilik elde eden "YİĞİDO" takımını tebrik eden Yıldız, "Cumhurbaşkanımızın elinden ödüllerini aldılar. Diğer takımımız da 37 bin 252 takım arasından üçüncü oldu. Tüm hocalarımıza, takım kaptanlarına ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bunu gelecek yıllarda daha fazla ödülle taçlandırırız." dedi.

Yarışmalara iki takımla katıldıklarını ve her iki takımında ödül almasının yüzde 100 başarı olduğunu vurgulayan Yıldız, "Şehrimiz ve üniversitemiz açısından da bu büyük bir başarı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"YİĞİDO" takımının proje danışmanı Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Gürkan Yüksek ise sanayide dijital teknolojiler yarışması kapsamında planlanan "Tradens" isimli robotun kendisine tanımlanacak görevleri tamamen otonom şekilde gerçekleştirmek üzere geliştirildiğini anlattı.

"Tradens"in karşısına çıkacak engelleri algılayıp, uyarı sesi çıkararak 15 saniye beklediğini aktaran Yüksek, 250 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip olduğunu bildirdi.

"En son teknolojiler kullanıldı"

Robotun, yapay zeka ve iç mekan konum algılama sistemleriyle kendisine kablosuz olarak iletilecek veriler üzerinden rotayı bulacak şekilde tasarlandığını dile getiren Yüksek, "En son teknolojiler kullanıldı, bulunduğu ortamın haritasını ve konumunu algılıyor. Kablosuz haberleşme teknolojilerini kullanarak mobil veya internet uygulamaları üzerinden komut alacak şekilde tasarlandı." ifadesini kullandı.

Gelecek planları hakkında da bilgiler veren Yüksek, savunma ve üretim sanayinde boy göstermek istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, robotumuzu bu tür yapılarda hizmet verecek şekilde geliştirmek. Şu an prototipimiz, testleri tamamlanmamasına rağmen bu bahsettiğimiz süreçlerin çoğunu yapabilecek yetenekte. Tabii ki eksikleri var, özellikle yapay zeka kavramlarının merkezinde ki yapılar ile robotumuzu geliştirip sektörde varlığımızı göstermek istiyoruz. Sanayi, üniversite, akademik yapılar ve öğrenciler olarak biz de varız noktasında başladık. Almış olduğumuz ödül de aslında bu noktada nerede olduğumuzun bir ispatı oldu, bundan sonra ilerlemek için de iyi bir referans."

Konuşmaların ardından robotun tanıtımı yapıldı.