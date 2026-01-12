Samsun'da Güvercin Yarışması Ödül Töreni - Son Dakika
Samsun'da Güvercin Yarışması Ödül Töreni

12.01.2026 08:36
Samsun Güvercin Yetiştiricileri Derneği, kupa töreninde 'Haydi Bir Tuğla da Sen Koy' kampanyasını duyurdu.

SAMSUN (İHA) – Samsun Güvercin Yetiştiricileri ve Serinofil Derneği, sezon boyunca dereceye giren güvercinler için düzenlediği kupa töreninde bir araya geldi. Dernek Başkanı Hikmet Şimşek, mülkiyeti kendilerine ait bir dernek binası satın almak amacıyla "Haydi Bir Tuğla da Sen Koy" kampanyasını başlattıklarını duyurdu.

Her yıl düzenlenen etkinlikte, 2025 yılı boyunca yapılan yarışmalarda dereceye giren güvercin sahiplerine kupaları takdim edildi. Etkinlikte ayrıca derneğe kalıcı bir bina kazandırmak amacıyla bağışlanan güvercinler açık artırma ile satışa sunuldu.

"Kendi imkanlarımızla dernek binası alacağız"

Etkinlikte konuşan Samsun Güvercin Yetiştiricileri ve Serinofil Derneği Başkanı Hikmet Şimşek, dernek binasını kendi öz kaynaklarıyla almak istediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Burada kupa törenimizi gerçekleştiriyoruz. Bir sene boyunca dereceye giren kuşlarımıza ödüllerini veriyoruz. Ayrıca derneğimize ait bir mülk edinmek için 'Haydi Bir Tuğla da Sen Koy' kampanyası başlattık. Üyelerimizin bağışladığı ve burada gördüğünüz kuşlar açık artırmaya çıkacak. Elde edilen gelirle kendi imkanlarımızla dernek binamızı almayı hedefliyoruz."

"Samsun'un en büyük sivil toplum örgütüyüz"

Samsun'daki güvercin besleme kültürünün geniş bir kitleye hitap ettiğini vurgulayan Başkan Şimşek, "Şu an Samsun'un en büyük sivil toplum örgütüyüz. Derneğimize kayıtlı resmi bin 700 üyemiz var. Ancak Samsun genelinde güvercin besleyen yaklaşık 5 bin kişilik büyük bir camiaya sahibiz" dedi.

"Sadece güvercin uçurmuyoruz"

Derneğin toplumsal olaylara da duyarsız kalmadığını belirten Hikmet Şimşek, "Biz sadece bir güvercin sevenler derneği değiliz. Sosyal aktiviteler yapan, zor zamanlarda halkımızın yanında olan bir derneğiz. Allah bir daha göstermesin, 6 Şubat depremlerinde de bölgeye yardımlarımızı ulaştırdık. Amacımız sadece güvercin uçurmak değil, sosyal dayanışmayı da sağlamaktır" şeklinde konuştu.

Etkinlik, yapılan açık artırma ve ödül töreninin ardından hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

