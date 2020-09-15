Samsun'da hafif ticari araç park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada sürücü ile eşi Fatma Delihasan yaralandı.

Samsun 'un İlkadım ilçesinde park halindeki tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ile eşi yaralandı.

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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Kutlubay: Son birkaç haftada vaka sayısında dikkat çekici bir artış var