- Samsun'da hava kirliliği yüzde 20 azaldı - Son Dakika

- Samsun'da hava kirliliği yüzde 20 azaldı

19.12.2020 13:26

- Samsun'da hava kirliliği yüzde 20 azaldı Samsun'da korona virüs salgını döneminde hava kirliliği yüzde 20 azaldı.

- Samsun'da hava kirliliği yüzde 20 azaldı

SAMSUN - Samsun'da korona virüs salgını döneminde hava kirliliği yüzde 20 azaldı.

Samsun Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Samsun'da egzoz emisyonundan kaynaklanan hava kirliliği yaklaşık yüzde 20 oranında düştü. Pandemi döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları sonucunda trafik yoğunluğunun azalması hava kirliliğinin düşmesinde en büyük etken olarak gösteriliyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat önceki dönemlerde de Samsun'un hava kirliliği açısında iyi durumda olduğunu belirterek, " Evde Kal' çağrılarına uyulması sonucunda trafikte bir azalma meydana gelince Samsun genelinde ortalama egzoz emisyon değeri açısından baktığımızda yüzde 20 oranından bir iyileşme ortaya çıktı. Bu durum trafikteki hareketliliğin azalmasına bağlıdır. Hava kalitesi ölçüm değerlerinde daha iyi bir netice alınmıştır. Samsun hava kalitesi açısından sınır değerleri hiçbir zaman aşmamaktadır. İyi durumda olmamıza rağmen hareketliliğin azalması ile yüzde 20 daha iyiye doğru hava kalitesinde artış görülmüştür" dedi.

"Kullanılmış maskeleri en az 72 saat muhafaza ettikten sonra atalım"

Pandemi ile ilgili de vatandaşlara uyarılarda bulunan Müdür Bolat, "Samsun Valiliğimizin talimatlarına lütfen hep beraber uyalım. Evimizde kalalım. Hep beraber bu virüste başarılı bir sonuç elde edelim. Bakanlığımızın 2020/12 nolu genelgesinde belirtildiği üzere kurum, kuruluş ve işletmelerin bina ve yerleşkelerinde oluşan maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi, ağzı sıkıca kapatılan iç içe iki torbaya konulması, geçici depolama alanlarında en az 72 saat bekletildikten sonra 'diğer atık' kategorisinde 'evsel atık' olarak yönetilmek üzere belediyeye teslim edilsin. Evlerden ve iş yerlerinden kaynaklanan tek kullanımlık maske, eldiven, mendil gibi kişisel hijyen malzemesi atıklarının ağzı sıkıca kapatılan iç içe iki torbaya konulması, en az 72 saat süreyle oda veya balkonlarda bekletilmesi ve 'diğer atık' kategorisinde evsel atık olarak yönetilmek üzere belediyeye teslim edilmesi hususlarına dikkat edilmesi gerekiyor. Kullanılmış maskeleri lütfen sağ sola atmayalım. Pandemi hep birlikte olduğu zaman mutlaka başarıya ulaşacağız. Kullanılmış maskeleri evde mutlaka bir yerde en az 72 saat muhafaza edilerek daha sonra belediyelerce gösterilen konteynere atmamız gerekiyor" diye konuştu.

(FAU-SLH-Y)

- Samsun'da hava kirliliği yüzde 20 azaldı
- Samsun'da hava kirliliği yüzde 20 azaldı
- Samsun'da hava kirliliği yüzde 20 azaldı
- Samsun'da hava kirliliği yüzde 20 azaldı

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Hava Kirliliği, Samsun, Bolat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Samsun'da hava kirliliği yüzde 20 azaldı - Son Dakika


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