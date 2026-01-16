Samsun'un Canik ilçesinde aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timlerince gerçekleştirilen çalışmalarda, hırsızlık suçundan 8 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ö. Canik ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3-sayfa › Samsun'da Hırsızlık Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
