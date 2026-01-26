Samsun'da HSK'dan Adalet Başarı Belgesi Töreni - Son Dakika
Samsun'da HSK'dan Adalet Başarı Belgesi Töreni

Samsun\'da HSK\'dan Adalet Başarı Belgesi Töreni
26.01.2026 18:24
Samsun'da HSK, başarılı hakimlere Adalet Başarı Belgesi ve hediyeler sundu.

Samsun'da mesleki performanslarıyla öne çıkan hakimler için Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından "Adalet Başarı Belgesi ve Hediye Takdimi Programı" düzenlendi.

Samsun Adliyesi İsa Fidan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı. HSK tarafından yürütülen performans esaslı izleme ve değerlendirme sistemi kapsamında hukuk yönünden Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Mehmet Ali Aykun, ceza yönünden ise 8. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Harun Raşit Dikmener ödüle layık görüldü. Törende Adalet Başarı Belgelerini Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu takdim ederken, hediyeler Cumhuriyet Başsavcı Vekili Turgut Türkmen tarafından verildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde belirlenen hedefler doğrultusunda adalet hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla performans esaslı izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulduğu belirtildi. Bu sistem kapsamında hakim ve cumhuriyet savcılarının mesleki performanslarının objektif ve ölçülebilir kriterlerle teşvik edildiği, performans açısından öne çıkan yargı mensuplarının başarılarının kurumsal düzeyde görünür kılınarak takdir edilmesinin amaçlandığı vurgulandı. Bu anlayışla düzenlenen "Adalet Başarı Belgesi ve Hediye Takdimi Programı"na katılım sağlayanlara teşekkür edildi.

Törende konuşan Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, adliyede görev yapan tüm meslektaşlarının son derece başarılı olduğunu belirterek, "Adliyemizde görev yapan tüm arkadaşlarımız çok başarılı. Bu nedenle ödül verilen hakimlerimiz konusunda herhangi bir tereddüdümüz olmadı. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

Ödüle layık görülen Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Mehmet Ali Aykun, meslekte 30. yılı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Mesleğin 30. yılında böyle bir başarı belgesi almak benim için ayrı bir gurur vesilesi oldu. Gerçekten çok mutlu olduk. Bu tür ödüller motivasyonumuzu da artırıyor. Bizim Ticaret Mahkemesi biliyorsunuz heyetli bir mahkeme. Hakim arkadaşların, üye arkadaşların kendi mahkemeleri dışında heyetli dosyalara da çok büyük katkıları söz konusu. O yüzden ben heyetimde çalışan arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mahkeme personelime de ayrıca teşekkür ediyorum."

Ödül alan 8. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Harun Raşit Dikmener de yaptığı konuşmada, ödülün kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, "Sağ olsun kurumumuz böyle bir ödüle bizi layık görmüş. İlk seferde böyle bir ödüle layık görülmek ayrıca gurur vesilesi. Ben bunu tek başıma yaptığımı düşünmüyorum. Birlikte çalıştığımız cumhuriyet savcılarımız, yazı işleri müdürümüz, zabıt katiplerimiz ve mübaşirimizle bir ekip olarak başardık. Bu başarı onlar adına da. Hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Yerel, Son Dakika

