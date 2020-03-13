Samsun'da huzurevinde 'koronavirüs' tedbiri - Son Dakika

Samsun'da huzurevinde 'koronavirüs' tedbiri

SAMSUN Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde 'koronavirüs'e karşı dezenfekte çalışması yapıldı, giriş çıkışlar ile ziyaretlere sınırlama getirildi.

Atakum ilçesinde bulunan 60 kişi kapasiteli Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde 'koronavirüs'e karşı tedbirler alındı. Rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra özel antibakteriyel solüsyonlarla dezenfekte çalışması gerçekleştirildi. Huzurevi sakinleri de virüse karşı bilgilendirildi. Tedbirler kapsamında huzurevi sakinlerinin giriş ve çıkışları ile ziyaretlerine kısıtlama getirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şenol Yıldız, "Ciddi bir planlama yaparak dezenfeksiyon işlemlerini başlattık. Özellikle yaşlı sakinlerimizin savunma mekanizmaları daha zayıf olma ihtimallerine karşı belli periyotlarda burada dezenfeksiyon işlemini gerçekleştiriyoruz. Yine ziyaretlerle ilgili bir kısıtlama getirdik. Temizlik hassasiyetimizi en üst seviyeye çıkardık. Ne buradaki yaşlılarımızı çok dışarı ile temas ettireceğiz ne de dışarıdan ziyaretçileri bu aşamada kabul edeceğiz" dedi.