Samsun'da iki kuruluşa Kovid-19 belgesi verildi - Son Dakika

Samsun'da iki kuruluşa Kovid-19 belgesi verildi

Samsun'da gerekli şartları yerine getiren Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'na (TSO) Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi, Sheraton Grand Samsun Hotel'e ise Kovid-19 Güvenli Turizm Belgesi verildi.

Samsun'da gerekli şartları yerine getiren Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'na (TSO) Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi, Sheraton Grand Samsun Hotel'e ise Kovid-19 Güvenli Turizm Belgesi verildi.

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Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Samsun Belgelendirme Müdürlüğünce Kovid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzunda yer alan şartları sağlayan Samsun TSO ve Sheraton Grand Samsun Hotel'e belgeleri, Vali Zülkif Dağlı tarafından verildi.

Samsun TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz, Yönetim Kurulu üyeleri Ayhan Çakır ve Kerem Tüfekçi ile TSE Samsun Belgelendirme Müdürü Erol Kaygı'nın katıldığı törende, Samsun TSO adına belgeyi Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Sheraton Grand Samsun Hotel'in belgesini ise Genel Müdür Onur Bıyıklı aldı.

Dağlı, salgına karşı verilen başarılı mücadele çerçevesinde seyahat, turizm, üretim hizmeti sunum faaliyetlerinin gerekli tedbirlerin alınarak yeniden başlatılması öngörüldüğünü söyledi.

Gerekli koşulların sağlanması ve sürdürülebilir kılmak adına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TSE ile belgelendirme çalışması yapıldığını anlatan Dağlı, "Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarda çalışan, üreten, hizmet alan, tedarik eden, lojistik sağlayan fonksiyonlarda çalışan sağlığı ve ürün güvenliğinin sağlanarak sürdürülebilir kılınması hedeflenmektedir. Bu çerçevede belge alan kuruluşlarımızı içtenlikle kutluyorum." dedi.

Murzioğlu ise ilk vaka göründüğünden beri gereken önlemleri aldıklarını vurgulayarak, "Elimizden gelen gayreti gösterdik. Sürecin başından itibaren aldığımız önlemleri sürekli kılarak da Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi ile ilgili denetimleri başarı ile tamamladık. Bölgemizdeki kamu kurum ve kuruluşları arasında ilk biz aldığımız ve örnek olduğumuz için de ayrıca gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Kaygı da her iki belgelendirme programının dünyada ilklerden olduğuna dikkati çekerek, "Pandemi sürecini başarı ile yöneten ülkemiz, bu belgelendirme operasyonları ile de tüm dünyaya örnek oldu. Belgelendirme kriterleri kapsamında her iki kuruluşumuzda 150'ye yakın kriter titizlikle değerlendirildi." diye konuştu.

Sheraton Otel, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da iki kuruluşa Kovid-19 belgesi verildi - Son Dakika
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