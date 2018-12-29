Son Dakika Haberleri: Samsun'da İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Samsun'da İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

36 dakika önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Samsun'da İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı, System.String[]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Mustafa Toprak (50) idaresindeki 55 RE 299 plakalı otomobil, Allı Mahallesi'nde Yahya Temiz'in (44) kullandığı 55 FK 791 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Temiz'in kullandığı otomobil devrildi.

Kazada her iki otomobilin sürücüsü ile araçlarda bulunan Sebahattin Temiz, Yusuf (70), Ayşenur (8), Emine (46) ve Ayşe Toprak (75) yaralandı.

Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Yusuf Toprak, burada yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle jandarma ekiplerince bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:09 Kaynak: AA

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