Son Dakika Haberleri: Samsun'da İnşaatın 5. Katından Düşen İşçi Öldü

Samsun'da İnşaatın 5. Katından Düşen İşçi Öldü

1 saat önce

Samsun'un Atakum ilçesinde inşaatın 5. katından merdiven boşluğuna düşen işçi, yaşamını yitirdi.

Samsun'da İnşaatın 5. Katından Düşen İşçi Öldü, System.String[]
Samsun'un Atakum ilçesinde inşaatın 5. katından merdiven boşluğuna düşen işçi, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan kalıp ustası Yılmaz Uzun (46), dengesini kaybederek 5. kattaki merdiven boşluğundan zemine düştü.

Uzun, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Uzun, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:14 Kaynak: AA

Atakum, İşçi, Samsun, Güncel
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