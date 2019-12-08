Samsun'da interaktif konser

Türkiye'de ilk defa geçen sezon Ankara'da verilen "The Funtime of the Opera" isimli interaktif konser, Samsun'da yeniden sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), dinleyicilerin de orkestranın birer üyesi olduğu "The Funtime of the Opera" konserini, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde bu yıl son kez verdi.

İnteraktif konserde, pek çok kişinin bir film karesinden, reklam jeneriğinden veya telefon melodisinden aşina olduğu müziklerden seçilen parçalar seslendirildi.

Orkestra şefi Musa Göçmen yönetiminde alışılagelmiş klasik müzik dinleme kalıbının dışına çıkılan konserde, seyirciler de ıslık çalıp tempo tutarak şarkılara eşlik etti.

80 dakika süren konserde, soprano Sezgi Elhüseyni, mezzo soprano Leyla Ceren Koç, tenor Gürkan Sezgin ile bariton Murat Göçken solist olarak yer aldı.