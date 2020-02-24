Samsun'da ırmakta kaybolan kişiye 20 gündür ulaşılamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da ırmakta kaybolan kişiye 20 gündür ulaşılamıyor - Son Dakika

Samsun'da ırmakta kaybolan kişiye 20 gündür ulaşılamıyor

7 saat önce

Samsun'un Terme ilçesinde 20 gün önce ırmakta suya kapılarak kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Samsun'da ırmakta kaybolan kişiye 20 gündür ulaşılamıyor, System.String[]

Samsun'un Terme ilçesinde 20 gün önce ırmakta suya kapılarak kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Terme Irmağı'nda kaybolan Gürsel Günal'ın bulunması için çalışmalara devam edildi.


Samsun ve Sinop'tan kurbağa adamlar, itfaiye ve AFAD ekipleri, Terme Çayı ile sahilde Günal'ı aradı. Günal'a ait herhangi bir ize ulaşamayan ekipler, çalışmalarını yarın sürdürecek.

Gürsel ve kızı Gizem Günal (20), 20 gün önce ilçe merkezinden geçen Terme Irmağı'nda suya kapılmış, çevredekilerin ihbarı üzerine başlatılan çalışmayla kıyıya çıkarılan genç kız, Terme Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

İtfaiye, Samsun, Sinop, Terme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:06 Kaynak: AA
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