Olay, Samsun 'un Terme ilçesinin Germiş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun il Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri alınan istihbari bilgiler doğrultusunda F.Ö.'nün (56) evine ve bahçesine operasyon düzenledi. Yapılan araştırmada, 877 gram kubar esrar, 55 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 22 adet mermi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › jandarma uyuşturucu ve silah ele geçirdi - Son Dakika

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