jandarma uyuşturucu ve silah ele geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi

jandarma uyuşturucu ve silah ele geçirdi

16.08.2022 15:03
jandarma uyuşturucu ve silah ele geçirdi

Samsun'da jandarmanın takibi sonucu kubar esrar, kenevir bitkisi ve silah ele geçirildi.

Samsun'da jandarmanın takibi sonucu kubar esrar, kenevir bitkisi ve silah ele geçirildi.

Olay, Samsun 'un Terme ilçesinin Germiş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun il Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri alınan istihbari bilgiler doğrultusunda F.Ö.'nün (56) evine ve bahçesine operasyon düzenledi. Yapılan araştırmada, 877 gram kubar esrar, 55 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 22 adet mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan F.Ö. Terme Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Kaynak: İHA

Jandarma, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa jandarma uyuşturucu ve silah ele geçirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:29 Pakistan'da tankerle otobüsün çarpıştığı korkunç kazada onlarca kişi öldü
16:24 Türkiye ile Rusya, ikinci parti S-400 sevkiyatı için sözleşme imzaladı
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
16:03 Fenerbahçe'nin forveti Avrupa'ya transfer oldu!
16:19 Davada sürpriz gelişme! Elon Musk, Twitter'ı köşeye sıkıştırdı
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
15:34 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:26 Oyuncu Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 16:55:25. #1.13#
SON DAKİKA: jandarma uyuşturucu ve silah ele geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement