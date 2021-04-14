Samsun'da jersey ırkı sığırlarda suni tohumlama uygulaması yapılacak - Son Dakika

Samsun'da jersey ırkı sığırlarda suni tohumlama uygulaması yapılacak

14.04.2021 15:51
Samsun'da jersey ırkı sığırlarda suni tohumlama uygulaması yapılacak, System.String[]

Samsun'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Hayvancılığın Geliştirilmesi Projesi" kapsamında dişi jersey ırkına suni tohumlama uygulaması yapılacak.

Samsun'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Hayvancılığın Geliştirilmesi Projesi" kapsamında dişi jersey ırkına suni tohumlama uygulaması yapılacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 2021 yılında başlatılan "Hayvancılığın Geliştirilmesi Projesi"nin alt proje faaliyeti olan suni tohumlamanın geliştirilmesi kapsamında "Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi" (ETKİYAP) ile dişi jersey ırkına suni tohumlama uygulaması yapılacağı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Zülkif Dağlı, etçi ve kombine ırk boğaların spermaları ile suni tohumlama uygulamaları yaygınlaştırılarak kırmızı et üretiminde canlı ağırlık ve karkas randımanında artış sağlanmasının amaçlandığını vurguladı.

Proje sayesinde yetiştiricilerin birim hayvandan elde ettiği gelirlerin artacağını belirten Dağlı, şöyle devam etti:

"Jersey ırkı ve melezlerinin yaygın olarak yetiştirildiği Karadeniz Bölgesi'ndeki proje illerinde jersey popülasyonunun korunması ve ıslahına yönelik jersey ırkı boğaların sperması ile suni tohumlama uygulaması yapılabilecektir. Hayvansal üretimden elde edilen gelirin artırılması, üreticilerin ellerinde bulunan düşük verim özelliklerine sahip jersey ve jersey melezi ırkların yüksek verim yeteneklerine sahip sütçü sığır ırklarına çevrilmesi ile sağlanabilir. Bunu suni tohumlama ile sağlamak hem kolay uygulanabilecek hem de düşük maliyetli olacaktır. İlimizde son yıllarda yapılan jersey suni tohumlama sayılarında ciddi azalış olduğu görülmektedir. Cinsiyeti belli dişi jersey spermalarının kullanılmasıyla jersey ırkı yapılan suni tohumlama sayısının, doğan yüksek süt verimli dişi buzağı sayısının ve ileride anaç olarak kullanılacak Jersey inek sayısının arttırılması projenin hedefleri arasındadır."

Proje sonucunda elde edilecek sütçü özellikli dişi buzağılardan yetiştirilecek damızlık sığırlar sayesinde de et ve özellikle süt üretiminde belirgin bir artışın elde edilebileceğini bildiren Dağlı, "Böylece üreticilerimizin en önemli geçim kaynağı olan hayvancılık sektöründen sağlayacakları gelir artmış olacaktır. Bu yüzden hayvansal üretim cazip bir hal alacak ve bölge halkı hayvansal üretime yönelecektir. Ayrıca ilimizde köylerden kente göçün önüne geçilebilecektir. Proje, ilimizde Samsun, Sinop veteriner hekimler odasına bağlı serbest veteriner hekimler, damızlık sığır yetiştiricileri birliğinde görevli veteriner hekimler, veteriner sağlık teknisyenleri tarafından uygulanacaktır. Proje kapsamındaki suni tohumlama uygulamalarında yetiştiricilerden hiçbir ücret alınmayacaktır." ifadelerini kullandı.

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Zülkif Dağlı, Veteriner, Samsun, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da jersey ırkı sığırlarda suni tohumlama uygulaması yapılacak - Son Dakika Ekonomi


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