Samsun'da kaçak avlanan 6 şahsa ceza - Son Dakika

SAMSUN (İHA) – Samsun'da kaçak avlandığı tespit edilen 6 şahsa 13 bin 982 TL idari yaptırım uygulandı.

Samsun Valiliği tarafında konu hakkında yapılan açıklamada, "Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma neticesinde; Samsun ili Çarşamba ilçesi Çaltı Mahallesi ve civarında 8 Aralık günü kaçak avlandığı tespit edilen 6 şahıs hakkında '4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet' suçundan 13 bin 982 TL idari yaptırım uygulanmış, 6 adet av tüfeği, 82 adet fişek, 1 adet ses yayın cihazı, 2 adet yabani ördek ile 2 adet sakarmeke kuşuna el konulmuş olup, ele geçen kuşlar Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir" denildi. - SAMSUN