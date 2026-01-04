Samsun'da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde bir operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 6 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.
