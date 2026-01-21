Samsun'da Kafe Önünde Silahlı Tartışma - Son Dakika
Samsun'da Kafe Önünde Silahlı Tartışma

Samsun'da Kafe Önünde Silahlı Tartışma
21.01.2026 13:28
Kafe müdürü 4 kişiyi silahla yaraladı, kafe sahibi gözaltına alındı ve serbest bırakıldı.

Samsun'da bir kafe önünde çıkan tartışmada 4 kişinin kafenin mesul müdürü tarafından silahla yaralanması olayıyla ilgili kafe sahibi gözaltına alındı.

Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir kafenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafenin mesul müdürü C.K. (36), bir barda çalıştıkları öğrenilen B.İ. (19), İ.K. (25), A.K. (25) ve S.Y.'yi (38) tabancayla vurarak bacaklarından yaraladı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın bar çalışanlarının kafede bulunan kadınlara sözlü sarkıntılık etmesi üzerine taraflar arasında çıkan tartışma sonucu meydana geldiği iddia edildi. Olayın ardından kaçan şüpheli C.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak pazar günü Samsun Adliyesine sevk edildi ve çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet bürosu ekipleri vurulma olayını azmettirdiği iddiasıyla kafe sahibi A.F.A.'yı gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen A.F.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Samsun, Suç, Son Dakika

