Samsun'da Kar Yağışı Etkili

Samsun'da kar etkisini sürdürüyor.

Kavak ilçesi başta olmak üzere kent genelinde etkili olan sağanak akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.

Devam eden yağış nedeniyle aksama yaşanmaması için karayolları ile büyükşehir belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan kar manzaraları dronla görüntülendi.