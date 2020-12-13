Samsun'da kısıtlamayı ihlal eden 149 kişiye 404 bin lira ceza - Son Dakika

Samsun'da kısıtlamayı ihlal eden 149 kişiye 404 bin lira ceza
13.12.2020 15:02
SAMSUN'da cuma saat 21.00'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edilen 149 kişiye toplam 404 bin 298 TL para cezası uygulandı.
SAMSUN'da cuma saat 21.00'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edilen 149 kişiye toplam 404 bin 298 TL para cezası uygulandı.
Kentin işlek cadde, sokak ve meydanları 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü. Kent genelinde vatandaşların yasaklara uyduğu görülürken polis, bekçi ve zabıta ekipleri de denetimlerini sürdürdü. Ekipler, Atakum ilçesinde sürücü ve vatandaşlara yönelik izin belgesi kontrolü yaptı. Kent genelinde kısıtlamaya uymayan 149 kişiye toplam 404 bin 298 TL para cezası uygulandığı belirtildi.
- Öcal
Son Dakika Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken eleştiri: F.Bahçe'nin Fatih Terim'i yok Erdoğan'ın verdiği kira müjdesinin detayları ortaya çıktı! Elektrik, su ve doğal gaz faturaları da masada Bakan Soylu üstüne basa basa söylemişti! PKK'nın elebaşı yenilgiyi bu sözlerle itiraf etti Sosyal medyada koronavirüs refakatçi borsası oluştu! 24 saat için 500-800 TL talep ediyorlar Sokaktan gelen ses nedeniyle camdan dışarı bakan vatandaş, bir gözünü kaybetti 2 aylık buzağıya cinsel saldırı, "mala zarar verilmedi" gerekçesiyle cezasız kaldı Çocuklarını sattığı iddia edilen Emine Çaylı ilk kez konuştu: Hiçbir anne yapmaz bunu Bahçesinde yetiştirdiği papaya meyvesinden sezonda 45 bin TL gelir elde ediyor