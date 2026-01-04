Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleştirilen denetimde, bir iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde yapılan kontrollerde, 4 kişinin kumar oynadığı belirlendi.
Kumar oynadığı tespit edilen şahıslara idari yaptırım uygulandı.
İş yeri sorumlusu H.B. (27) hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Kumar Denetimi: 4 Kişiye Cezai İşlem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.