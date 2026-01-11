Samsun\'da Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı

Samsun ve çevre illerde kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açılamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Samsun ve çevre illerde kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi.

Yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren Samsun il genelinde yağmur şeklinde başlayarak yarın kuvvetli karla karışık yağmur ve zamanla kar şeklinde olacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, kuvvetli yağışların salı öğle saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.