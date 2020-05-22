Samsun'da lokantada kumar oynayan 24 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Samsun'un Canik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde bir lokantada kumar oynadıkları belirlenen 24 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Karşıyaka Mahallesi Ulus 1. Sokak'ta bir lokantada kumar oynandığını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda ele geçirilen ruhsatsız silah, silaha takılı şarjör, 7 fişek ve kumar malzemelerine el konuldu.

Kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri belirlenen 24 kişiye idari para cezası verildi.

Lokanta sahibine ise ayrıca "yer temin etmek", zanlılardan birine de "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.