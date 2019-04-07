Samsun'da Markette Dehşet: 1 Ağır Yaralı

Samsun'da bir markette market sahibi, bir kişiyi tabanca ve tüfekle ateş açarak ağır yaraladı.

Samsun'da bir markette market sahibi, bir kişiyi tabanca ve tüfekle ateş açarak ağır yaraladı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, market sahibi Selim D. (37) marketin içinde tartıştığı Serkan A.'ya (36) tabancayla ve pompalı tüfekle ateş açtı. Sol koltuk altı, sol kasık ve her iki bacağından vurulan Serkan A., ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Serkan A. ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis olay yerinde 2 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet boş kovan ele geçirdi. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı ve Bafra ilçesine giderek polise teslim oldu. Tüfekten çıkan saçmalar olay yerinde bulunan Mustafa U.'nun cebindeki cep telefonuna isabet ederek telefonu kırıp yaralanmasına engel oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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