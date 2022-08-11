Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun- Ankara karayolunun 35. kilometresi Kavak Tepesi mevkisinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadircan Atar (23) yönetimindeki 55 M 0062 plakalı minibüs, aynı istikamete seyir eden Mustafa Coşkun idaresindeki 05 LA 538 çekici ve 05 FD 076 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, minibüste bulunan Gülümser Yılmaz (23) ağır yaralandı. Ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan Gülümser Yılmaz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da minibüs tırla çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

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