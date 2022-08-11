Samsun'da minibüs tırla çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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Samsun'da minibüs tırla çarpıştı: 1 ölü

11.08.2022 08:22
Samsun'da minibüs tırla çarpıştı: 1 ölü

Samsun'da minibüs ile tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da minibüs ile tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun- Ankara karayolunun 35. kilometresi Kavak Tepesi mevkisinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadircan Atar (23) yönetimindeki 55 M 0062 plakalı minibüs, aynı istikamete seyir eden Mustafa Coşkun idaresindeki 05 LA 538 çekici ve 05 FD 076 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, minibüste bulunan Gülümser Yılmaz (23) ağır yaralandı. Ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan Gülümser Yılmaz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da minibüs tırla çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da minibüs tırla çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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