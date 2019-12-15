Samsun'da minibüs şarampole yuvarlandı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da minibüs şarampole yuvarlandı: 4 yaralı - Son Dakika

Samsun'da minibüs şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

6 saat önce

Samsun'da minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Samsun'da minibüs şarampole yuvarlandı: 4 yaralı, System.String[]

Samsun'da minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.


Kaza, Tekkeköy ilçesi Yaylageriş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferat Akyol idaresindeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada minibüste bulunan Nurcan Bülbül (40), Rasim Bülbül (10), Burhan Bülbül (15) ve Gül Bülbül (13) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 03:27 Kaynak: İHA
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