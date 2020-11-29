Samsun'da motosiklet kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Samsun'da motosiklet kazası: 2 yaralı

29.11.2020 21:44
Samsun'da motosiklet kazası: 2 yaralı, System.String[]

Samsun'da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu Gürgendağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çetin Şahin (22) idaresindeki 55 AEH 386 plakalı Kawasaki marka motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedilmesi sonucu sağ şerit üzerinde devrildi. Kazada, motosiklet sürücüsü Çetin Şahin ile yanında bulunan Şaban Şahin (27) yaralandı. Yaralılar, 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da motosiklet kazası: 2 yaralı
Samsun'da motosiklet kazası: 2 yaralı
Samsun'da motosiklet kazası: 2 yaralı
Samsun'da motosiklet kazası: 2 yaralı
Samsun'da motosiklet kazası: 2 yaralı

Samsun, Ankara, Atakum, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da motosiklet kazası: 2 yaralı - Son Dakika


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