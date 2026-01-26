Samsun'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Samsun'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

26.01.2026 14:46
Samsun'da yayalara yol vermek için duran motosikletlere SUV çarptı, sürücüler yaralandı.

Samsun'da cadde üzerinde yayalara yol vermek için duran iki motosiklete, arkadan gelen SUV tipi araç çarptı. Kazada iki motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, İlkadım ilçesi Necip Bey Caddesi ile Çifte Hamam Caddesi birleşiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AVJ 68 plakalı SUV tipi araç, yayalara yol vermek için duran 55 APM 163 ile 55 ANT 782 plakalı motosikletlere arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Samsun, Son Dakika

