Samsun\'da Narko Alan Uygulaması

Samsun'un Yakakent ilçesinde "Narko Alan" uygulaması gerçekleştirildi.
Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde gerçekleştirilen Narko Alan uygulamasında 89 kişi sorgulandı, 24 araç kontrol edildi.
Bir araçta 5 uyuşturucu kullanım aparatı ile 0,5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, başka bir araçta bulundurma ruhsatlı tabanca ve 32 fişek bulundu.
Uygulamada kural ihlali yaptığı belirlenen 3 araca toplam 30 bin 345 lira trafik cezası kesildi,
Ayrıca ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen bir sürücüye de 23 bin 437 lira ceza uygulandı.
