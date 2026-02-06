Samsun'da Ocak Ayında 9 Trafik Kazası Ölümü - Son Dakika
Samsun'da Ocak Ayında 9 Trafik Kazası Ölümü

06.02.2026 12:15
Samsun'da ocak ayında 1,187 trafik kazasında 9 ölü, 604 yaralı canlı kaybı yaşandı.

Samsun'da ocak ayında polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen bin 187 trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybetti, 604 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı verilerine göre, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle yaşanan kazalar, ocak ayında da can kayıplarına ve yaralanmalara yol açtı. Samsun genelinde polis sorumluluk alanında ocak ayında 389'u ölümlü-yaralanmalı ve 715'si maddi hasarlı olmak üzere toplam bin 104 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 5 kişi olay yerinde can verdi. Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 83 trafik kazasında 4 kişi öldü, 58 kişi yaralandı.

2026 yılı ocak ayında Türkiye genelinde ise 57 bin 477 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 192 kişi hayatını kaybetti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

