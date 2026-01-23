Samsun\'da Otomobil Devri Genci Yaraladı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
B.G.Ö. idaresindeki 55 ATM 825 plakalı otomobil, Barajyolu Caddesi'nde refüje çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan M.K, sağlık ekiplerince ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
