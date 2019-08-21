Samsun'da otomobil mısır tarlasına yuvarlandı: 4 yaralı
56 dakika önce
Samsun'da otomobilin takla atarak mısır tarlasına yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:38 Kaynak: İHA
'da otomobilin takla atarak mısır tarlasına yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Terme
ilçesi Samsun- Ordu
karayolunun 77. kilometresinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazım Yılmaz
idaresindeki 34 GS 5206 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp mısır tarlasına yuvarlandı. Kazada sürücü Kazım Yılmaz, eşi Özge Yılmaz
ile çocukları Ertuğrul Yılmaz
ve Zeynep Hira Yılmaz yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulanslarla Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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