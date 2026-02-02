Samsun'da Otomobil-Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Samsun'da Otomobil-Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

02.02.2026 19:49
İlkadım'da otomobil ve motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi İkinci Bulvar yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil ile üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, 3. Sayfa, Otomobil, Güvenlik, İlkadım, Samsun, Son Dakika

19:41
