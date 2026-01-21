Samsun\'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 3 Yaralı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Salıpazarı–Çarşamba karayolu Tepealtı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba istikametinden Salıpazarı yönüne seyir halinde olan İ.C. idaresindeki AGL 539 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü İ.C. ile birlikte araçta bulunan F.C ve K.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN