Samsun'da otomobil tırın dorsesine çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da otomobil tırın dorsesine çarptı: 2 yaralı

22.05.2022 18:11
Samsun'da otomobil tırın dorsesine çarptı: 2 yaralı

Samsun'da otomobilin park halindeki tırın dorsesine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin park halindeki tırın dorsesine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Karaağaç mevkisi Samsun Ordu karayolu 50. kilometresinde saat 16.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdem S. idaresindeki 55 AHL 782 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak akaryakıt istasyonu içerinde park halinde bulunan 06 COJ 677 çekici plakalı tırın 06 COK 206 plakalı dorsesine çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Erdem S.(30) ile Barış A.(28) yaralandılar. Yaralılar ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da otomobil tırın dorsesine çarptı: 2 yaralı
Samsun'da otomobil tırın dorsesine çarptı: 2 yaralı
Samsun'da otomobil tırın dorsesine çarptı: 2 yaralı

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Kaynak: İHA

Çarşamba, Otomobil, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da otomobil tırın dorsesine çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da otomobil tırın dorsesine çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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