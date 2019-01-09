Son Dakika Haberleri: Samsun'da Oyuncak Kampanyası

Samsun'da Oyuncak Kampanyası

1 saat önce

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü, anaokulundaki minik öğrencilerin oynayarak öğrenmesi için "Oynamıyorsan Paylaş" oyuncak kampanyası başlattı.

Samsun'da Oyuncak Kampanyası, System.String[]
Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü, anaokulundaki minik öğrencilerin oynayarak öğrenmesi için "Oynamıyorsan Paylaş" oyuncak kampanyası başlattı.

Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 5 yaşında okullaşma oranını artırmaya yönelik geçen yıl "Okul Öncesine 5 Yaşta Başla Hayata Geç Kalma" projesi başlattıklarını hatırlattı.

Erken yaşta okula başlayan çocukların, sınıflarındaki oyun materyallerini artırmak istediklerini belirten Esen, "Hedefimiz okul öncesi çocukları için materyal ve kırtasiye desteği sağlamak. Özellikle anaokulundaki minik öğrencilerin oynayarak öğrenmesi için 'Oynamıyorsan Paylaş' oyuncak kampanyası başlattık. Projemize ilk olarak mesai arkadaşlarımız getirdikleri oyuncaklarla katkı sağladı. Vatandaşlarımız da bu kampanyaya destek verebilirler." dedi.

Projeyi kentteki tüm okullarda uygulayacaklarını dile getiren Esen, "Vatandaşlarımız evlerinde kullanılmayan oyuncakları minik öğrencilerin kullanması için getirebilirler. Toplanan oyuncaklar niteliklerine göre ayrılarak ihtiyacı olan okullara ulaştırılacak. Amacımız minik öğrencilerimizin erken yaşta okula gitmesini desteklemek ve okulu onlara sevdirmektir." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:41 Kaynak: AA

Samsun, Eğitim
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vergi Düzenlemesinin Ardından Sigaraya İndirim Geliyor Erkenci Kuş Dizisinin Başrol Oyuncusu Can Yaman, Gözlerinden Ameliyat Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Poşet Uygulaması ile İlgili İlk Kez Konuştu: Anacığım Evde File Dokurdu Sancaktepe'deki Terör Saldırısı Davasında Karar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 14:48:18. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da Oyuncak Kampanyası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]