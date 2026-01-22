Kaynar suya benzin dökülen evde patlama meydana geldi! Yaralılar var - Son Dakika
Kaynar suya benzin dökülen evde patlama meydana geldi! Yaralılar var

22.01.2026 21:28
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir evde kaynar suya benzin dökülmesi sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde tek katlı bir evde kaynar suya benzin dökülmesi sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde bulunan iki kişi kaynar suyun içine benzin döktü.

KAYNAR SUYA BENZİN DÖKTÜLER

Benzinin kaynar suyla temas etmesi sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Patlamanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    deney yapmislar tiktoktanmi gördüler ne ben 100 yil yasasam kaynar suya benzin dökmek aklima gelmez 2 0 Yanıtla
Kaynar suya benzin dökülen evde patlama meydana geldi! Yaralılar var
