Samsun'da Pencereden Düşen Yaşlı Kadın Öldü
1 saat önce
Samsun'un Atakum ilçesinde bir apartmanın penceresinden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Samsun
'un Atakum
ilçesinde bir apartmanın penceresinden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yenimahalle
Mahallesi'ndeki apartmanın 3. katında yalnız yaşayan Melahat Öksüz (86), pencere kenarına tabure koyarak üzerine çıktı.
Pencereden sarkan ve alzaymır hastası olduğu belirtilen kadın, bu sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen ambulans ile Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Öksüz kurtarılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:27 Kaynak: AA
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