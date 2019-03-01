Samsun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 2 Tutuklama
41 dakika önce
SAMSUN'da polis tarafından silah kaçakçılığı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
SAMSUN'da polis tarafından silah kaçakçılığı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik Alaçam
ilçesi ile Sinop
'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı yapılan operasyonda değişik çaplarda 12 ruhsatsız tabanca, 38 tabanca fişeği, 1 kurusıkıdan bozma tabanca, 3 kurusıkı tabanca, çok sayıda boş kovan, 3 av tüfeği ve bu tüfeklere ait 12 fişek, 1 tek kırma tüfek namlusu ve 1 çift kırma tüfek namlusu ele geçirildi. Ertekin K., Yılmaz G., Burhan B. ve Nesimi Ş. adlı şüpheliler gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Yılmaz G. ve Burhan B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol getirilerek serbest bırakıldı.
- Samsun
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:27 Kaynak: DHA
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