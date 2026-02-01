Samsun'un Terme ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Terme'de yaşanan olayda A.D. (35) silahla vurularak yaralandı. Yaralı, Terme Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından durumunun ciddiyeti nedeniyle Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN
Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?