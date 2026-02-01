Samsun'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı - Son Dakika
Samsun'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

01.02.2026 16:38
Terme ilçesinde A.D. (35) silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Terme ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Terme'de yaşanan olayda A.D. (35) silahla vurularak yaralandı. Yaralı, Terme Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından durumunun ciddiyeti nedeniyle Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

