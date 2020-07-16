Samsun'da silahlı 'yol verme' kavgası olayının tanığı o anları anlattı - Son Dakika

Samsun'da silahlı 'yol verme' kavgası olayının tanığı o anları anlattı

Samsun'da silahlı 'yol verme' kavgası olayının tanığı o anları anlattıSAMSUN'da, trafikte 'yol verme' meselesinden çıkan ve Yüksel Yılmaz'ın (33) tabancayla vurularak, ağır yaralandığı kavgaya tanık olan kardeşi Aysel Yılmaz (36) o anları anlattı.

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SAMSUN'da, trafikte 'yol verme' meselesinden çıkan ve Yüksel Yılmaz'ın (33) tabancayla vurularak, ağır yaralandığı kavgaya tanık olan kardeşi Aysel Yılmaz (36) o anları anlattı.

Olay, 22 Haziran'da, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Tülay Tökül'ün (35), kullandığı 55 AAU 910 plakalı otomobille yolda beklediği sırada, karşı yönden otomobiliyle gelen Barış Evlek (26) de kendisine yol verilmesini istedi. Evlek, iddiaya göre, geri manevra yapmakta zorlanan Tülay Tökül, Aysel Yılmaz ile yanındaki Eda Yılmaz'a hakaret ederek, otomobiliyle bölgeden ayrıldı. Bir süre sonra Barış Evlek ve eşi, aracın yanına yeniden geldi. Bu sırada Aysel Yılmaz'ın kardeşi Yüksel Yılmaz da geldi. Çıkan tartışmada Barış Evlek, tabancayla ateş ederek,

Yüksel Yılmaz'ı ağır yaraladı. Evlek, olay yerinden kaçarken, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz da tedaviye alındı. Polis ekipleri, kaçan Barış Evlek'i yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Evlek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yüksel Yılmaz'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kavgada yaşananları Yüksel Yılmaz'ın kardeşi Aysel Yılmaz anlattı.

Barış Evlek'in yol istemeden önce 30 dakikadır aracın içerisinde beklediğini belirten Aysel Yılmaz, "Bizim arabamız gelmeden önce Barış Evlek yaklaşık 30 dakikadır yol kenarında aracının içinde bekliyordu. Bizim gelmemizi bekliyordu. Biz geldiğimizde de bizim önümüze gelerek el frenini çekti ve bize doğru 'ben bu gece bu mahallede olay yapacam' deyip küfür ederek aracı yol ortasında bırakıp evine çıkıyor. Daha sonra bizim oraya eşi geliyor ve oda bize hakaret ve küfürler ediyor. Bana doğru dönerek 'ben seni vuracağım' diye bağırıyor. Bizde o sırada polisi aradık. Daha sonra kendi aracına geri dönüp silah arıyor ve bulamıyor. Arkadan başka bir gri renkte bir araç geliyor ve ondan silah alıyor. O esnada da erkek kardeşim olay yerine geliyor ve sadece 'ne oluyor burada' dediği zaman silahla vuruyor. Erkek kardeşim yere düştüğü zaman da başına tekme atıyorlar. O sırada bende dışarı çıkıp erkek kardeşimin üzerine atladım. Bana da sıkmak istedi ama silahı tutukluk yaptı" dedi.

Olayın planlı bir şekilde yapıldığını iddia eden Aysel Yılmaz, "Devamlı 'ben Aysel'i vuracağım' deyip duruyor. Neden bu kadar bana kinleşti bilmiyorum. Kendisiyle fazla muhabbetim de yok. Mahallede bir kişiden başka kimseyle merhabalığı bile yok. Bu olay bence planlı bir olay. Silahın gelmesi, arabanın içerisinde yarım saat beklemesi bence planlı. Bizim evde 2 kız kardeş durduğumuzu biliyorlar. Erkek kardeşim olayın içerisinde hiç yok. Kamera kayıtlarının çok iyi incelenmesini istiyorum. Bence bu olay çok planlı bir şey" diye konuştu.

Kardeşinin durumunun ağır olduğunu belirten Aysel Yılmaz, "Kardeşimin durumu halen ağır. Hayati tehlikeyi atlatamadı. 21 gündür yoğun bakımda. Halen uyandıramıyorlar. Omiriliğinde ve kalbinde büyük yaralar oluşmuş. Sinir sistemleri parçalanmış. Kardeşimi 21 gündür göremiyoruz. Sadece doktorların bize söylediği 'uyandırmaya çalışıyoruz' diyorlar" şeklinde konuştu.

Aysel Yılmaz, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:50 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Samsun'da silahlı 'yol verme' kavgası olayının tanığı o anları anlattı - Son Dakika
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