Samsun'da SPA Merkezine Operasyon: 1 Tutuklama
Samsun'da SPA Merkezine Operasyon: 1 Tutuklama

Samsun\'da SPA Merkezine Operasyon: 1 Tutuklama
13.01.2026 15:27
Samsun'da bir SPA merkezine yapılan operasyonda 1 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir SPA merkezine yönelik fuhşa teşvik, aracılık ile yer ve imkan sağlama suçları kapsamında düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklandı, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında Atakum'da faaliyet gösteren SPA merkezine ve şüphelilere ait ikamet adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çalışmalar sonucunda 3 şüpheli yakalanırken, olayla bağlantılı olarak 5 mağdur ve 15 bilgi sahibi şahıs tespit edildi.

Operasyon kapsamında SPA merkezi ve ikametlerde yapılan aramalarda şüphelilere ait cep telefonlarına el konulurken, bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan Ş.E., M.S. ve B.S., Samsun Adliyesine sevk edildi. Ş.E. ve M.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.S. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Operasyon, Güvenlik, 3-sayfa, Samsun, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Samsun'da SPA Merkezine Operasyon: 1 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Samsun'da SPA Merkezine Operasyon: 1 Tutuklama - Son Dakika
