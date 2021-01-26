Samsun'da tarımda kuraklığa dayanıklı çeşitlerin üretimi artırılacak - Son Dakika

Samsun'da tarımda kuraklığa dayanıklı çeşitlerin üretimi artırılacak

26.01.2021 16:15
Samsun'da tarımda kuraklığa dayanıklı çeşitlerin üretimi artırılacak, System.String[]

Çarşamba ve Bafra ovalarına sahip Samsun'da, tarım arazilerinde kuraklığın neden olabileceği üretim düşüklüğüne karşı önlemler alınıyor.

Çarşamba ve Bafra ovalarına sahip Samsun'da, tarım arazilerinde kuraklığın neden olabileceği üretim düşüklüğüne karşı önlemler alınıyor.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, telekonferans yöntemiyle, tarım ve su kullanımı ile ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen "Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Komisyonu Toplantısı"na katıldı.

Dağlı, son günlerde yaşanan kuraklık ve iklim değişikliğine dikkati çekerek, kuraklığın su kaynaklarını, tarımı ve tüm canlıları etkilediğine, buna karşı önlem alınması gerektiğine işaret etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam da iklim değişikliğinin gelecek dönemde oluşturması beklenen olumsuz etkilerine karşı hazırlık yaptıklarını aktardı.

Kuraklık esnasında ve sonrasında alınacak tedbirleri belirleyerek, etkilerinin asgari düzeyde kalmasını sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Sağlam, " Karadeniz Bölgesi'nde 2020 yılında yağışlar, mevsim normallerine göre yüzde 9, 2019 yılına göre yüzde 10,8 düşük gerçekleşmiştir. Samsun'da alansal yağışlar 537 milimetre ile normallerine göre yüzde 18 daha düşük olarak ölçülmüştür. Samsun'da kümülatif olarak yağışlar ekim ayı ortalarına kadar normallerinin üzerinde ölçülürken, ekim ayı ortalarından itibaren normallerin altında kalmıştır. Uzun yıllar ortalama sıcaklık değeri 14,4 derecedir. 2020 yılında ise sıcaklık ortalaması 1,8 derece artarak 16,2 derece gerçekleşmiştir. Yeryüzü sıcaklık ortalamalarının artış trendine bağlı olarak iklim değişimi yaşanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kuraklığa dayanıklı, az su tüketen türler yaygınlaştırılacak

Sağlam, 2021 yılı için sulamada kullanılacak su miktarının barajlarda depolandığını anlattı.

Hububat ekiliş alanlarında yapılan fenolojik gözlemler sonucunda 2020-2021 üretim yılında yağış yetersizliği nedeniyle bir önceki yıla göre 20-25 gün gecikme bulunduğuna dikkati çeken Sağlam, şunları kaydetti:

"2021 yılında eğer yağışlar yetersiz olursa verim ve kalitede kayıplar olabileceği değerlendirilerek önemli kararlar alınmıştır. Buna göre bitkisel üretimde salma sulama yöntemlerinden kaçınılması yönünde çiftçiler bilgilendirilecektir. Kuraklığa ve yüksek sıcağa dayanıklı çeşitlerin üretimi yaygınlaştırılacaktır. Meyvecilikte de aynı şekilde kuraklığa dayanıklı, az su tüketen anaç kullanımının yaygınlaştırılması planlanmıştır. Toprakta bulunan suyun muhafazasını artıran toprak işleme ve arazi kullanım tekniklerinin yaygınlaştırılması için çiftçi eğitim ve yayım çalışmalarına ağırlık verilecektir. Ayrıca yağmur suyu hasadı uygulamaları yaygınlaştırılacaktır. Su tasarrufu sağlayacak modern sulama ve işleme yöntemlerinin desteklenecek ve yer üstü su depolama tesislerinin tamamlanması, yer altı su depolarının maksimum beslenme ile en yüksek seviyelerde tutulması için gerekli çalışmaların yapılacaktır. Çeltik ekiminde de damlama sulama sistemi kullanımına yönelik çalışmalar yapılacaktır."

Çarşamba, Samsun, Bafra, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da tarımda kuraklığa dayanıklı çeşitlerin üretimi artırılacak - Son Dakika


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