Samsun'da tarımsal üretiminin artırılması hedefleniyor - Son Dakika

Samsun'da tarımsal üretiminin artırılması hedefleniyor

27.01.2021 16:29
Samsun'da tarımsal üretiminin artırılması hedefleniyor, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun'un tarımsal üretim düzeyini artırmak istediklerini belirtti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun'un tarımsal üretim düzeyini artırmak istediklerini belirtti.

Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı personeli ile bir araya gelen Demir, burada yaptığı konuşmada, tarımsal üretimde yeterli düzeyde olmadıklarını, üretimde bulundukları noktayı yükseltmeleri gerektiğine işaret etti.

Bu konuda sorumluların proje geliştirmesini ve sahada olmasını isteyen Demir, şunları kaydetti:

"Çukurova'dan sonra çeşitlilik açısından Samsun önemli bir bölge. Samsun tarımsal üretimde Türkiye'deki önemli şehirden biri. Buna rağmen tarımsal üretimde yeterli düzeyde değiliz. Vezirköprü ilçemiz dünyanın en kaliteli topraklarından birine sahip. Derdimiz tüm vatandaşlarımızı üretmeye teşvik etmek olsun. Belediye hizmetlerinde özellikle tarım bizim hassas olduğumuz konulardan biri. Çünkü tarım bir ülkenin var olması için mutlaka yaşaması, yaşatılması gereken sektördür. Tarım olmazsa buğday olmaz. Buğday olmazsa ekmek olmaz. Tarım olmazsa koyun olmaz, sığır olmaz, süt olmaz, et olmaz, insan yaşamı olmaz. Bunun için şehrimizin tarımda bulunduğu noktayı yükseltmeliyiz. Üreticimizi destekleyeceğiz, bunun için onların üretimlerini artıracak projeler geliştirin."

Toplantıda Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Yıldız ve Daire Başkanı Mehmet Akif Özdemir de bulundu.

Mustafa Demir, Çukurova, Samsun, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da tarımsal üretiminin artırılması hedefleniyor - Son Dakika


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