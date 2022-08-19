Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Hacılıçay Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vahdettin İnan (56) tarlasındaki sulama motoruna takılı prizi tamir ederken elektrik akımına kapıldı. İnan olay yerinde hayatını kaybetti. Yakınları tarafından ölü bulunan Vahdettin İnan'ın cenazesi otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Vahdettin, Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tarlada elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

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