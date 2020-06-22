Samsun'da tefeci operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen tefeci operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.



Samsun Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce tefecilik suç soruşturması kapsamında yapılan çalışmada; ilimiz Çarşamba ilçesinde bu sabah KOM, Narkotik, Asayiş, Çevik Kuvvet, Özel Harekat ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde yapılan ikamet ve iş yeri aramalarında; 5 adet değişik çaplarda ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 288 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, 37 adet tüfek kartuşu, 43 bin TL dosya kapsamında değerlendirilen para, 3 gram esrar, 6136 SKM kapsamında 1 adet kılıç ve 1 adet şiş, operasyon kapsamında değerlendirilen çok sayıda çek, senet, ajanda ve noter devir evrakları elde edilmiştir. Toplamda 17 şüpheli şahıs yakalanarak gerekli işlemlerine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. - SAMSUN